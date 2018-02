Terremoto de 7,5 na escala Richter sacode Papua Nova Guiné

Washington – Um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter atingiu a Papua Nova Guiné neste domingo, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro do tremor se localizou a cerca de 90 quilômetros ao sul de Porgera, na província de Enga, e a uma profundidade de 35 quilômetros. Apesar de não ter sido emitido alerta de tsunami, o Serviço Geológico americano indicou é possível que existam vítimas e danos estruturais, principalmente por causa dos recentes tremores que ocorrem na região, acompanhados de tsunamis e deslizamentos de terra.

Segundo o USGS, o impacto deste terremoto deve ser relativamente localizado, embora as construções da região sejam vulneráveis aos abalos. Papua Nova Guiné está no “Anel de Fogo do Pacífico”, região com frequentes atividades sísmicas. EFE