Terremoto de 7,5 graus de magnitude atinge o Equador

São Paulo – Um forte terremoto aconteceu na madrugada desta sexta-feira no Equador. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor registrou 7,5 graus de magnitude. Segundo a rede CNN em espanhol, ainda não há notícias de danos ou vítimas.

Prelim M7.5 Earthquake Peru-Ecuador border region Feb-22 10:17 UTC, updates https://t.co/OodkmJObOR — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) February 22, 2019

De acordo com informações da entidade americana, o epicentro do terremoto foi a 115 quilômetros de Palora, cidade que está localizada a cerca de 300 quilômetros da capital Quito. Outro tremor, esse de 5,5 graus, foi registrado momentos depois próximo da costa do país.