Terremoto de 6,8 graus atinge o Japão; país em alerta para tsunami

Tóquio — Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o Japão no litoral do Mar do Japão nesta terça-feira, segundo a rede japonesa de televisão NHK. Após o impacto, um alerta de tsunami de até um metro de altura foi emitido para as províncias de Yamagata, Niigata e Ishikawa.

O impacto principal ocorreu por volta das 10h22 (de Brasília, 22h22 no horário local) e foi classificado como 6+ na escala japonesa de 7 níveis de tremor. Este grau é associado a danos em construções, informou a NHK. Não há relatos imediatos de danos ou ferimentos.