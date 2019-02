México – Um terremoto de 6,6 graus na escala Ritcher foi sentido nesta sexta-feira no estado mexicano de Chiapas (sudeste), na fronteira com a Guatemala, e obrigou a evacuação de edifícios na capital do país.

O terremoto foi detectado a 40 quilômetros ao sudoeste de Ciudad Hidalgo, em Chiapas, às 10h14 local (13h14, em Brasília), indicou o Serviço Sismológico Nacional.

Até agora, não há informações sobre vítimas ou nem danos em consequência do tremor.