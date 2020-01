Terremoto de 6,5 graus atinge Porto Rico e provoca pequeno tsunami

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu Porto Rico na madrugada desta terça-feira, provocando um pequeno tsunami, embora não haja relatos iniciais de vítimas ou danos significativos em terra.

O sismo foi o maior de uma série na região durante as duas últimas semanas, chegando a uma profundidade de 10 quilômetros, com epicentro a 5 quilômetros ao sul de Tallaboa, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

De acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, um pequeno tsunami foi registrado. “Pessoas ao longo das áreas costeiras próximas ao terremoto devem estar atentas e manter cautela normal, caso contrário, nenhuma ação será necessária”.

Inicialmente, o centro havia descartado ameaças de tsunami.

A 14 quilômetros do epicentro, uma testemunha descreveu o terremoto como “muito forte” em um comentário no site do Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo. Outra testemunha, que estava a cerca de 70 quilômetros de distância, afirmou que o sismo durou em torno de 30 segundos.

A Autoridade de Energia Elétrica de Porto Rico (Prepa) cortou a energia por motivos de segurança. O órgão esperava restabelecer as conexões o mais rápido possível, de acordo com um tuíte em sua conta oficial.

Na segunda-feira, um terremoto de magnitude 5,8 no sul de Porto Rico derrubou várias casas nas cidades de Guánica e Guayanilla. Imagens de televisão mostraram veículos esmagados embaixo das residências.

O terremoto também destruiu a Playa Ventana, uma formação rochosa que era atração turística em uma praia de Guayanilla, mas não houve relatos de feridos.