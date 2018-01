Terremoto de 6,3 graus atinge noroeste do México sem causar danos

Cidade do México – Um terremoto de 6,3 graus de magnitude com epicentro no mar de Cortés sacudiu nesta sexta-feira o noroeste do México sem que até o momento tenham sido relatados danos ou vítimas, informaram as autoridades.

“Perante o sismo ocorrido ao norte de Loreto, em Baja California Sur, a Defesa Civil e autoridades locais de proteção civil ativaram protocolos de revisão. Até o momento, não há relato de pessoas afetadas ou de danos materiais”, afirmou o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, em sua conta no Twitter.

O Serviço Sismológico Nacional (SSN) detalhou que o sismo se localizou 81 quilômetros ao norte de Loreto, no estado de Baja California Sur, e aconteceu às 10h17 (horário local, 14h17 de Brasília).

O terremoto ocorreu em águas do mar de Cortés a cerca de 16 quilômetros de profundidade.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a magnitude do movimento sísmico foi de 6,5 graus.

O titular de Defesa Civil, Luis Felipe Puente, disse através do Twitter que está em comunicação com as instituições homólogas dos estados de Baja California e Baja California Sur, sem que até o momento tenham informado de alterações.

Mesmo assim, indicou que foram ativados todos os protocolos de Defesa Civil após o sismo.

Em setembro do ano passado ocorreram dois terremotos de grande magnitude no centro e no sul do México, que deixaram 471 mortos,184.000 casas danificadas e milhões de afetados.