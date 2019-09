Terremoto de 6,1 graus é registrado no Chile

São Paulo – Um terremoto de 6,1 graus foi registrado na tarde desta quinta-feira na região de Los Lagos (Chile), localizada a pouco mais de 1.000 quilômetros da capital Santiago. Ainda não há notícias sobre danos, mortos ou feridos.

Prelim M6.1 Earthquake Los Lagos, Chile Sep-26 16:36 UTC, updates https://t.co/qM05G2y5gF — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) September 26, 2019

De acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor aconteceu a cerca de 42 quilômetros de distância da Villa La Angostura, cidade da Argentina que está próxima da fronteira com o Chile, e a cerca de 130 quilômetros de profundidade.

*Mais informações em instantes.