Terremoto de 6,1 graus atinge nordeste do Afeganistão

Cabul – Um terremoto de 6,1 graus na escala Richter com epicentro no extremo do nordeste do Afeganistão, atingiu nesta quarta-feira amplas áreas deste país, assim como do Paquistão e do norte da Índia.

O tremor teve seu epicentro a cerca de 35 quilômetros ao sul de Jurm, na província de Badakhshan, fronteira com o Paquistão, Tajiquistão e China, com uma profundidade de 192 quilômetros, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês).

Uma fonte do governo provincial de Badakhshan disse à Agência Efe que eles ainda não têm dados sobre o impacto do terremoto na região.

O terremoto foi sentido em várias cidades do Paquistão e no norte da Índia, incluindo Nova Délhi.

A zona do epicentro do terremoto está localizada no Hindu Kush afegão, um local de grande atividade sísmica e habitual ponto de origem de movimentos telúricos na região.