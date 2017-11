Terremoto de 6 graus sacode nordeste de Papua Nova Guiné

Sydney – Um terremoto de 6 graus na escala richter sacudiu nesta segunda-fera as águas do nordeste de Papua Nova Guiné, sem que as autoridades tenham informado sobre danos nem emitido alerta de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que registra e monitora a atividade sísmica no mundo todo, informou que o hipocentro do terremoto foi situado a 57 quilômetros de profundidade e a 109 quilômetros a leste de Kokopo, na ilha de Nova Bretanha.

Papua Nova Guiné fica sobre o Anel de Fogo do Pacífico, uma região de grande atividade sísmica e vulcânica que é sacudida por ano por cerca de 7.000 tremores, a maioria moderada.