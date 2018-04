Terremoto de 6 graus sacode El Salvador e é sentido na Nicarágua

Um terremoto de 6 graus de magnitude na escala aberta de Richter, localizado no litoral do Pacífico, sacudiu El Salvador nesta segunda-feira, sem que até o momento haja relatos de danos, informou o Ministério de Meio Ambiente e Recursos Naturais (MARN).

A fonte estatal detalhou que o movimento sísmico aconteceu 38 quilômetros ao sul da foz do rio Lempa, no departamento de San Vicente às 17h23 (horário local, 20h23 de Brasília) com epicentro a 70 quilômetros de profundidade.

Por sua parte, o Instituto Nicaraguense de Estudos Territoriais (Ineter) registrou esse sismo com magnitude de 6,1 na escala Richter, com uma profundidade de 17 quilômetros, e afirmou que o movimento foi sentido em alguns municípios do noroeste da Nicarágua.

O MARN reportou apenas cinco minutos depois do terremoto uma réplica de magnitude 3,8 a 40 quilômetros do litoral do referido departamento e com uma profundidade focal de 10 quilômetros.

O Sistema Nacional de Proteção Civil de El Salvador, cujos agentes se deslocam às áreas próximas ao epicentro do evento sísmico para avaliar possíveis danos, afirmou que “não existe risco de tsunami, por enquanto”.

Além disso, acrescentou que o sismo, que registrou uma intensidade de IV na escala modificada de Mercalli na capital San Salvador, foi sentido em nível nacional e que “até este momento não há relatos de afetações”.