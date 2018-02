Terremoto de 6 graus em Taiwan deixa pessoas soterradas e danos

Taipé – As autoridades de Taiwan informaram de pessoas soterradas e danos em edifícios e infraestruturas por causa do terremoto de 6 graus de magnitude na escala de Richter que sacudiu a ilha nesta terça-feira, provocando pânico em muitos ilhéus, após vários dias de contínuos movimentos de terra.

Vários edifícios da cidade de Hualien, no leste de Taiwan, se encontram muito danificados, da mesma forma que algumas infraestruturas, e já começaram as operações para resgatar as pessoas soterradas, entre elas 30 que estão no Hotel Tongshuai, segundo as fontes.

O terremoto, cuja magnitude o Serviço Geológico dos Estados Unidos elevou para 6,4 graus, aconteceu às 23h50 (horário local, 13h50 de Brasília) e teve seu epicentro 18,3 quilômetros ao norte-nordeste da cidade de Hualien, situada ao leste da ilha, junto ao oceano Pacífico, informou o Escritório Central de Meteorologia da ilha.

Nos últimos três dias se registraram mais de 20 tremores diários e o sismólogo Lee Chyi-tyi, da Universidade Central, assegurou na segunda-feira que a ilha entrou em um ciclo sísmico de 100 anos.

No século 20 ocorreram dois terremotos em Taiwan de 8 graus de magnitude, um em 1910 em frente à costa de Yilan, e o outro em 1920 no litoral de Hualien, os dois ao leste da ilha.

Alguns sismólogos em Taiwan consideram provável que ocorram terremotos de magnitude 8 ao redor da Fossa Ryukyu, que se encontra de 500 a 600 quilômetros de Hualien, dentro de 10 anos.