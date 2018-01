Terremoto de 6 graus atinge ava, ilha mais populosa da Indonésia

Jacarta – Um terremoto de 6 graus de magnitude atingiu, nesta terça-feira, o sudoeste da ilha de Java, a mais populosa da Indonésia, sem que as autoridades informassem inicialmente sobre danos ou alerta de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), que registra a atividade sísmica mundial, localizou o hipocentro a 40 quilômetros de profundidade, perto da costa da província de Banten e cerca de 150 quilômetros de Jacarta, de acordo com dados preliminares.

O tremor pôde ser sentido na capital indonésia, em cujo centro urbano residem mais de 10 milhões de pessoas e onde aconteceram cenas de pânico e desalojamentos de edifícios, embora não tenha relatos de feridos.

No ano de 2004, um terremoto no norte da ilha indonésia de Sumatra gerou um tsunami que causou pelo menos 280 mil mortes em uma dúzia de nações banhadas pelas águas do Oceano Índico.