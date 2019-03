Terremoto de 5,5 graus deixa 2 mortos e 44 feridos na Indonésia

Jacarta, 18 mar (EFE).- Pelo menos duas pessoas morreram e 44 ficaram feridas após um terremoto no domingo de 5,5 graus de magnitude na ilha de Lombok, no centro da Indonésia, que foi atingida no ano passado por uma série de tremores que causaram mais de 500 mortos.

Os mortos são dois turistas malaios que foram arrastados por um deslizamento junto com outras 36 pessoas na cascata Tiu Kelep, na base do vulcão Rinjani, que domina o nordeste da ilha, segundo informou hoje o porta-voz da agência de combate a desastres, Sutopo Purwo Nugroho.

O terremoto provocou também o colapso de 32 prédios, cerca de 500 tiveram danos moderados e mais de 80 pessoas, 22 delas malaias, tiveram que ser retiradas dos arredores do vulcão.

O hipocentro foi a 23,6 quilômetros de profundidade e a cerca de 4 quilômetros a sudoeste da cidade de Sembalun Bumbung, no nordeste da ilha, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra a atividade sísmica mundial. EFE