Terremoto de 4,9 graus atinge nordeste do Japão

Tóquio – Um terremoto de 4,9 graus na escala aberta de Richter atingiu nesta quarta-feira (data local) o nordeste do Japão, sem causar danos relevantes ou ativação do alerta de tsunami, segundo informações divulgadas pela Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês).

O tremor aconteceu às 7h37 (hora local) e teve seu hipocentro no fundo do mar cerca de 20 quilômetros de profundidade ao largo da costa da província de Fukushima, diz a agência.

O epicentro se situou cerca de 80 quilômetros ao leste da cidade de Futaba.

As autoridades não relataram danos consideráveis em edifícios e infraestruturas.

Operadores das usinas nucleares que se encontram na região – onde todas permanecem desativadas por causa do acidente na de Fukushima há mais de cinco anos – também não registraram problemas nas instalações por causa do terremoto.

O Japão está situado sobre o chamado Anel de Fogo, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, e sofre terremotos com certa frequência por isso que as infraestruturas estão projetadas para resistir os tremores.