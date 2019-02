Terno de Obama gera onda de comentários na internet

Washington – O presidente Barack Obama falou da crise na Ucrânia, sobre os conflitos no Iraque e Síria, além da situação da economia, mas foi o terno bege que ele usou na entrevista coletiva de quinta-feira o que provocou intenso debate nas redes sociais.

A cor pouco habitual utilizada pelo presidente americano, conhecido por um estilo sóbrio, chamou ainda mais a atenção por conta das amplas ombreiras.

O tom claro do terno foi o suficiente para uma explosão de comentários na internet.

Nick Confessore, repórter do New York Times, ironizou o terno e usou a frase “Yes we tan” (Sim, estamos bronzeados), uma paródia da célebre “Yes we can”, slogan da primeira campanha presidencial de Obama em 2008.

Mais de 15.000 mensagens sobre a cor do terno foram publicadas no Twitter.

Muitas citavam a “coragem” do presidente, mas o jornalista Jared Keller, talvez inspirado pelo estilo retrô do terno, não perdeu a piada: “O presidente Obama chegou para vender um seguro contra os tornados”.

Os principais jornais e sites especializados em política dos Estados Unidos abordaram o tema.

Obama, que geralmente veste tons escuros, já havia utilizado o terno bege durante um evento no fim de semana da Páscoa.

A Casa Branca não fez nenhum comentário, mas o presidente já comentou no passado as reações provocadas por sua forma de vestir.

Em uma reportagem de outubro de 2012 da revista Vanity Fair, Obama disse que não gostava de escolher o que vestir.

“Tenho muitas outras decisões a tomar”, destacou.