Termina evacuação de civis de 2 cidades no norte da Síria

Beirute – A evacuação dos civis pró-governo das localidades de Al-Fu’ah e Kefayra, no norte da Síria, terminou com a entrada dos últimos ônibus que os transportavam a território controlado pelo exército sírio, informou nesta quinta-feira o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Além disso, pelo menos 700 opositores que tinham sido leais ao governo de Damasco, foram libertados e já chegaram à região sob domínio rebelde na província de Idlib. Já os habitantes de Al-Fu’ah e Kefayra, assediadas por facções islamitas há três anos, foram evacuados ao longo da noite.

As duas localidades estão situadas no nordeste da província de Idlib, são de maioria xiita, e suas populações são leais ao presidente da Síria, Bashar al Assad.

A ONG indicou que 6.900 pessoas partiram para Aleppo, em cumprimento de um acordo alcançado entre a Rússia e a Turquia, que estipulou a evacuação dos que apoiam o governo sírio, em troca da libertação de membros do Organismo de Libertação do Levante – a aliança da ex-filial síria do grupo terrorista Al Qaeda – detidos pelas forças do regime de Damasco.

Por outro lado, a agência de notícias estatal, “SANA”, acrescentou que dezenas de ônibus chegaram aos centros que foram habilitados para que os civis tenham acesso a “todos os serviços necessários”.

Os hospitais também estão sendo preparados para atender os civis que precisam atendimento médico, informou a agência.