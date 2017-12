Tentativa de incêndio criminoso em sinagoga na Suécia

A sinagoga de Gotemburgo, segunda maior cidade da Suécia, foi alvo no sábado de uma tentativa de incêndio que foi rapidamente controlada, anunciou a polícia.

“Objetos incendiários foram lançados contra o edifício, mas não provocou um incêndio”, afirmou o porta-voz da polícia, Lars Tunefjord, à agência local TT.

A motivação do ataque, ocorrido pouco depois das 22H00 locais, está sendo investigada.

“Um grupo de pessoas com máscaras lançou objetos em chamas contra o pátio da sinagoga”, informou a comunidade judaica da cidade em seu site.

Os danos ainda não foram calculados, mas ninguém ficou ferido.

Testemunhas citaram coquetéis molotov, mas a polícia não confirmou a informação.

“Os últimos acontecimentos entre Trump e Israel e os distúrbios entre Israel e Palestina, estas coisas sempre provocam um aumento do nível de ameaça”, declarou um dos líderes da comunidade judaica, Allan Stutzinsky, ao jornal GT.

A decisão do presidente americano de reconhecer Jerusalém como capital de Israel provocou uma onda de críticas no mundo árabe e protestos nas ruas palestinas.

Em Malmö, a terceira maior cidade da Suécia, foram organizadas manifestações contra a decisão de Trump.

As medidas de segurança foram reforçadas em todas as sinagogas do país.