Temporal mata pelo menos 74 pessoas na Índia e no Sri Lanka

As inundações provocadas pela chuvas torrencial que, desde a semana passada, atinge o Sudeste da Índia e o Norte do Sri Lanka deixaram pelo menos 74 mortos e milhares de desabrigados.

Segundo a imprensa indiana, helicópteros militares foram enviados para lançar alimentos e água potável sobre as zonas mais afetadas. As escolas e empresas fecharam na capital, Chennai.

Doze crianças e dez adultos foram retirados de avião nessa segunda-feira, segundo a agência Press Trust of India (PTI). Pelo menos 71 pessoas morreram em uma semana no estado indiano de Tamil Nadu. Os estados vizinhos de Andhra Pradesh e de Karnataka também foram afetados.

No Sri Lanka morreram três pessoas devido às inundações e mais de 142 mil tiveram que deixar as suas casas, disse hoje à agência Efe o porta-voz do Centro de Gestão de Desastres da ilha, Pradeep Koddopily.

Ele informou que as Forças Armadas estão trabalhando nas missões de ajuda e retirada de moradores nas áreas atingidas pelo temporal.