Tempestade tropical Carlotta se forma no Pacífico ao sul do México

Cidade do México – A tempestade tropical Carlotta se formou nesta sexta-feira ao sul do estado de Guerrero, no México, gerando alertas de chuvas no centro, sul e sudeste do país.

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) indicou em boletim que a Carlotta, terceira tempestade da atual temporada de furacões do Pacífico, estava a 95 quilômetros de Guerrero.

Segundo o órgão, o Carlotta traz consigo ventos sustentados de 65 km/h, com rajadas de 85 km/h. A previsão é de que a tempestade provocará chuvas fortes em pelo menos seis estados mexicanos.

Além disso, o SMN prevê que os litorais de Guerrero e Oaxaca sofrerão com ressacas e ondas de um a três metros.

A tempestade tropical Bud passou nesta manhã pela península de Baixa Califórnia, no norte do México, e perdeu força quando atingiu o Mar de Cortés, se transformando em depressão tropical.