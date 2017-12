Tempestade Tembin sai das Filipinas após deixar 200 mortos

Bangcoc, 24 dez (EFE).- A tempestade tropical Tembin saiu neste domingo das Filipinas na categoria de tufão após deixar para trás cerca de 200 mortos e dezenas de desaparecidos na ilha de Mindanao, no sul do país asiático.

O serviço meteorológico Pagasa informou no seu último boletim que a tempestade entrava no Mar da China Meridional e estava já fora da zona de influência filipina, por isso que terminou o alerta por tufão no país.

Segundo o Pagasa, Tembin deixou atrás o arquipélago após passar pelo sul da ilha de Palawan, onde chegou com ventos sustentados de 120 km/h e rajadas de 145 km/h, e onde ainda poderia haver chuvas de intensidade entre moderada e forte nas próximas horas.

A tormenta chegou a Palawan após passar pela ilha de Mindanao, a segunda maior do arquipélago, onde foi declarado o estado de calamidade em várias regiões.

As autoridades preveem que o número de mortos aumente durante as próximas horas, à medida que avancem as tarefas de resgate e as equipes de emergência chegarem às zonas isoladas.

Cerca de 150 pessoas estão desaparecidas nas regiões afetadas, segundo a Polícia, enquanto que mais de 70 mil tiveram que ser realojadas em centros de evacuação, segundo a Federação Internacional da Cruz Vermelha.

Tembin afetou as Filipinas dois dias depois que outra tormenta tropical, a Kai-Tak, deixara 41 mortos e outros 45 desaparecidos na região central do arquipélago, onde várias dezenas de milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas. EFE