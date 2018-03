Tempestade obriga 30 mil a deixar suas casas na Califórnia

Los Angeles – As autoridades do condado de Santa Barbara ordenaram que 30 mil pessoas deixassem suas casas devido ao risco provocado pela proximidade da maior tempestade da atual temporada de chuvas no sul da Califórnia.

“Não temos outra opção. Não vale a pena arriscar vidas”, disse o xerife do condado de Santa Barbara, Bill Brown.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta sobre possíveis inundações na região até a noite de quinta-feira.

A área é a mesma que foi afetada em janeiro pelo maior incêndio florestal da história moderna da Califórnia.

A ordem de saída entrou em vigor ao meio-dia desta terça-feira em Thomas, Sherpa e Whitter, todas destruídas pelas chamadas. E também abrange o condado de Ventura.

O meteorologista Daniel Swain, da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), confirmou ao “Los Angeles Times” que a expectativa é que a “tempestade mais forte do ano” atinja a região.

“É possível que tenhamos inundações locais e interrupções no tráfego, não somente nas regiões afetadas pelos incêndios. A ameaça de deslizamento de terra e escombros é alta”, afirmou Rob Lewin, diretor do Escritório de Emergências de Santa Barbara.