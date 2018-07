Tempestade Fabio se transforma em furacão no litoral do México

Cidade do México – A tempestade tropical Fabio se fortaleceu nesta segunda-feira e se transformou em um furacão de categoria 1 ao passar pelo litoral pacífico do México.

O Sistema Meteorológico Nacional (SMN) disse que o fenômeno estava a 970 quilômetros do estado de Jalisco e a 1.125 ao sul do Cabo de San Lucas, no estado de Baixa Califórnia Sul.

O órgão pediu que as autoridades desses dois estados tomem medidas para a alertar a população sobre a possibilidade de fortes chuvas, ventos e ressaca.

O ciclone está se deslocando a 15 km/h, com ventos máximos sustentados de 120 km/h e rajadas de até 150 km/h, explicou o SMN em comunicado.

O furacão Fabio, que se formou a dois dias, pode chegar até a categoria 3. No entanto, a previsão é de que o fenômeno não atingirá o país e se degradará a partir de sexta-feira, se tornando uma tempestade tropical.