Tempestade Eleanor causa transtornos em passagem pela Alemanha

Berlim – A tempestade Eleanor causou problemas no tráfego ferroviário, aéreo e por estradas na Alemanha após chegar ao país nesta quarta-feira com rajadas de vento de mais de 120 quilômetros por hora.

Um trem com cerca de 70 passageiros a bordo descarrilou parcialmente no estado da Renânia do Norte-Westfalia, sem que haja informações de feridos, após se chocar com uma árvore arrancada pela tempestade.

A companhia de ferrovias alemã Deutsche Bahn (DB) informou em um comunicado sobre interrupções em linhas de cercanias, e comboios regionais e de longo percurso nos estados federados da Renânia do Norte-Westfalia, a Renânia-Palatinado e também no sul, em Baden-Württemberg e na Baviera.

O tráfego aéreo também foi afetado e no aeroporto de Frankfurt o ritmo de aterrissagens teve que ser reduzido de 60 a 40 por hora, indicou um porta-voz de um dos principais terminais de conexões na Europa, informou o jornal “Bild”.

Durante a manhã, foram registrados vários acidentes de trânsito e diversas estradas ficaram inundadas e bloqueadas por árvores e outros objetos caídos nas vias, especialmente em estados como Renânia do Norte-Westfalia, Renânia-Palatinado, Hesse, Baden-Württemberg e Baviera.

O serviço alemão de meteorologia (DWD) advertiu em um comunicado sobre tempestades breves e parcialmente violentas acompanhadas de rajadas de vento que podem superar 120 quilômetros por hora nas próximas 24 horas.

Segundo os prognósticos do DWD, a tempestade deve abandonar o sudeste da Baviera nas primeiras horas da tarde, enquanto no norte do país, e particularmente na zona do Mar do Norte, são esperadas fortes rajadas de vento para a tarde.