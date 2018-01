Tempestade de neve fecha aeroportos JFK e LaGuardia de Nova York

Nova York – Os dois aeroportos da cidade de Nova York, JFK e LaGuardia, anunciaram nesta quinta-feira que cancelaram todos seus voos devido à tempestade de neve que atinge a cidade e seus arredores.

Em mensagem no Twitter, o JFK disse que o cancelamento de todos os voos se devia aos fortes ventos e à neve, e pediu aos passageiros que entrem em contato com as linhas aéreas para reprogramar seus voos.

Pouco depois desse anúncio, o LaGuardia, um terminal de voos nacionais, decidiu tomar a mesma medida.

De acordo com o site FlighAware, que oferece informação atualizada sobre os aeroportos dos Estados Unidos, já haviam sido cancelados hoje 483 voos com destino ou origem no JFK e outros 639 em LaGuardia.

Por volta do meio-dia de hoje (horário local, 15h de Brasília), o aeroporto de Newark, em Nova Jersey, que também serve a Nova York, tinha cancelado hoje 928 voos, mas mantinha-se aberto porque está mais longe da zona do impacto da tempestade.

No entanto, os responsáveis pelo Newark estavam pedindo aos passageiros que saem dali para que revisem continuamente seus voos e o status do terminal aéreo.

A princípio, as autoridades de Nova York não interromperam o serviço do metrô suburbano da cidade, utilizado diariamente por milhões de pessoas, embora estejam ocorrendo notáveis atrasos.

Por outra parte, três vagões de um trem que conectava Miami e Nova York descarrilaram ontem à noite na cidade de Savana, no estado da Geórgia, por causa do temporal que afeta também essa região dos Estados Unidos.

Embora no trem viajassem 311 passageiros, além dos operários, não há relatos feridos, segundo informou um porta-voz da empresa Amtrak.