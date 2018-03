Tempestade de neve cancela mais de 300 voos em Londres

Londres – Mais de 300 voos foram cancelados nesta quinta-feira em diferentes aeroportos da cidade de Londres, de acordo com o serviço internacional Flightradar24, dedicado ao acompanhamento de voos no mundo todo.

Em Heathrow, o aeroporto com maior atividade e conexões do Reino Unido, foram cancelados 175 trajetos, enquanto em Gatwick, o segundo do país, foram suspensos 77.

O aeroporto da City de Londres cancelou, como indicou a Flightradar24, 67 viagens.

Além disso, os aeroportos escoceses de Edimburgo e Glasgow cancelaram 129 e 105 voos, respectivamente.

A forte tempestade de frio e neve proveniente da Sibéria, chamada “A Besta do Leste”, castiga o Reino Unido desde terça-feira e causou mais do que problemas no transporte aéreo, como também alterações em estradas e serviços ferroviários.

Segundo os serviços de emergência, esta semana está sendo a mais fria do inverno e foi ativado o alerta vermelho – ou seja, existe risco para a vida – no sudoeste da Inglaterra, no sul de Gales e na Escócia.

Além disso, a Irlanda, também sob alerta vermelho, está sofrendo graves consequências pela tempestade, sobretudo a cidade de Dublin, onde foram cancelados todos os voos, escolas, universidades e o comércio fecharam, e a maioria das empresas recomendou que seus funcionários fiquem em casa.