Tempestade de neve atinge os EUA e força cancelamento de voos

Milwaukee/Chicago – Uma grande tempestade de inverno que atingiu o meio-oeste dos Estados Unidos nesta sexta-feira forçou o cancelamento de centenas de voos, já que a neve intensa e as temperaturas em queda ameaçavam interditar as viagens em toda a região.

O sistema de tempestade, que se estende do oeste de Montana ao sul de Michigan, pode provocar 36 centímetros de neve em certas áreas, disse o Serviço Nacional do Clima. A previsão é que a neve forte seguirá para o norte do Estado de Nova York e para a Nova Inglaterra no início do sábado.

Chicago esperava entre 15 e 23 centímetros de neve no início desta sexta-feira e mais neve no final de semana, de acordo com a previsão do serviço.

Gelo e neve cobriram as vias expressas de Chicago, onde aconteceram ao menos 25 colisões de quinta para sexta-feira, noticiou o jornal Chicago Tribune. A maioria dos tribunais estaduais do condado de County, que inclui Chicago, passaram o dia fechados.

Andrew Busch, economista político que mora na área de Chicago, ficou surpreso com a famosa resistência de seus vizinhos ao inverno.

“Trinta centímetros de neve, -3o Celsius, e acabei de ver uma pessoa indo trabalhar de camiseta de manga curta segurando um casaco e bebendo café gelado”, escreveu no Twitter. “Pois é, isto é Chicago!”

Autoridades municipais anunciaram o fechamento de escolas em Chicago, Detroit e Milwaukee por causa do clima.

Cerca de 1.250 voos foram cancelados em todo o país, e cerca de um em cada cinco voos partindo ou chegando aos aeroportos de Chicago e Detroit foi suspenso, de acordo com o site FlightAware.com, que monitora o tráfego aéreo.