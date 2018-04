Temer chega a Lima para participar da Cúpula das Américas

O presidente Michel Temer chegou nesta sexta-feira a Lima para participar da 8ª Cúpula das Américas, onde terá encontros bilaterais com o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, e do Chile, Sebastián Piñera, assim como com representantes empresariais e parlamentares dos Estados Unidos.

Temer aterrissou na capital peruana por volta das 14h (horário local, 16h de Brasília) em um avião da Força Aérea Brasileira e foi recebido na pista por autoridades do governo peruano.

O encontro com Hernández está previsto para hoje, enquanto os demais acontecerão no sábado, em paralelo à Cúpula das Américas, que tem como tema a “governabilidade democrática frente à corrupção”.

A cúpula de Lima, no entanto, está esvaziada pelas ausências já confirmadas dos presidentes dos EUA, Donald Trump, da Venezuela, Nicolás Maduro, e de Cuba, Raúl Castro.