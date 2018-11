Ted Cruz continua como senador pelo Texas após votação acirrada

Austin – Em uma votação mais apertada que o esperado, o atual senador pelo Texas, o ex-candidato presidencial republicano Ted Cruz, conservou nesta terça-feira seu cargo, após vencer o democrata Beto O’Rourke, segundo as projeções de vários meios de comunicação.

As emissoras “ABC” e “NBC” apontam o republicano como vencedor com uma porcentagem final de 51%, frente aos 48,3% do progressista. Esta projeção foi realizada com 31% dos votos apurados.

No início da contagem, O’Rourke, a revelação democrata desta campanha legislativa, que acumulou mais de US$ 60 milhões para sua campanha, chegou a liderar a apuração por vários pontos de vantagem, embora, à medida que esta avançava, a porcentagem se desvanecia até se transformar em derrota.

Cruz, advogado de origem cubana que em 2016 perdeu as primárias republicanas para as eleições presidenciais para Donald Trump, centrou sua campanha em defender sua agenda econômica, os baixos impostos e em acusar seu rival de tentar “transformar o Texas na Califórnia”.