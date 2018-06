Táxi avança contra multidão em Moscou e deixa 8 feridos, diz polícia local

MOSCOU – Um táxi avançou contra uma multidão no centro de Moscou neste sábado, ferindo oito pessoas, incluindo mexicanos que estavam na cidade para o torneio da Copa do Mundo, informaram autoridades russas e uma testemunha.

A agência de notícias Interfax citou uma fonte dizendo que o motorista estava bêbado no momento do incidente, que ocorreu perto da Praça Vermelha. Oito pessoas buscaram assistência médica, de acordo com a polícia de Moscou.

A autoridade encarregada do tráfego em Moscou informou que o taxista tinha uma carteira de motorista emitida em Kyrgyzstan, uma área majoritariamente muçulmana da ex-União Soviética. A autoridade ainda citou o motorista dizendo que não avançou contra a multidão de propósito.

Uma testemunha no local disse à Reuters que algumas das pessoas atingidas pelo táxi estavam vestindo roupas com as cores do time mexicano. O México enfrenta a Alemanha no domingo, em seu primeiro jogo na Copa do Mundo, no estádio de Luzhniki, em Moscou.

A mesma testemunha disse que o motorista tentou fugir do local, mas foi detido pela polícia.

Autoridades russas prometeram sediar com segurança a Copa do Mundo, que acontece em 11 cidades do país até 15 de julho.

