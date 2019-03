Ataque aéreo dos EUA no Afeganistão matou 10 crianças, diz ONU

Cabul — Um ataque aéreo dos Estados Unidos no Afeganistão matou 10 crianças de uma mesma família, além de três civis adultos, disse a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira.

O ataque aéreo realizado na manhã de sábado foi parte de uma batalha entre o Talibã e uma combinação de forças afegãs e norte-americanas em Kunduz, província do norte onde a insurgência do Talibã é forte, que durou cerca de 30 horas.

As crianças e seus familiares haviam sido deslocados por combates em outros locais do país, informou a Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Unama) ao divulgar suas conclusões preliminares sobre o incidente. A Unama disse em um comunicado que está verificando se todas as 13 mortes de civis ocorreram perto do momento do ataque.

Três outros civis ficaram feridos. O incidente aconteceu na vizinhança de Telawka, próxima da cidade de Kunduz.

A sargento Debra Richardson, porta-voz da missão Apoio Resoluto, liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), no Afeganistão, confirmou que forças dos EUA realizaram o ataque, mas disse nesta segunda-feira que a missão ainda não confirmou se ele causou baixas civis.

Ela disse que a missão tenta evitá-las, enquanto o Taliban se esconde entre civis intencionalmente.

Um número recorde de civis afegãos perdeu a vida no ano passado devido a um aumento de ataques aéreos e atentados suicidas, disse a ONU em um relatório em fevereiro. As mortes de crianças causadas por ataques aéreos vêm crescendo todos os anos desde 2014.