Talibãs matam 17 policiais em emboscada no Afeganistão

Cabul – Pelo menos 17 policiais morreram e outros cinco ficaram feridos em uma emboscada dos talibãs contra o comboio no qual viajavam na província de Farah, no oeste do Afeganistão, informaram nesta segunda-feira fontes oficiais.

Um grupo de insurgentes lançou ontem à noite o ataque contra um comboio da Polícia Nacional que viajava da cidade de Farah, capital homônima da província, ao distrito de Lash Wa Juwayn, indicou em entrevista coletiva em Cabul o vice-ministro do Interior do Afeganistão, Akhtar Mohammad Ibrahimi.

“Estavam a caminho de Lash Wa Juwayn quando foram emboscados pelo inimigo, lutaram até que 17 policiais morreram e outros cinco ficaram feridos”, explicou Juwayn, que acrescentou que o quadro dos feridos é “estável”.

A área onde aconteceu o incidente é altamente insegura, por isso as autoridades tiveram que enviar reforços para recuperar os corpos das vítimas.

O porta-voz da polícia de Farah, Muhibullah Muhib, explicou à Agência Efe que os talibãs também sofreram “grandes” baixas durante os confrontos, que duraram uma hora e nos quais morreu um comandante insurgente identificado como mulá Hanzala.

O porta-voz talibã Qari Yusuf Ahmadi reivindicou a autoria da ação em mensagem via Twitter, na qual indicou que seus homens destruíram vários veículos e apreenderam 29 armas e munição.