Talibãs conquistam primeiro distrito no Afeganistão em 2018

Cabul – Os talibãs tomaram nesta segunda-feira o controle de um distrito na província de Farah, no oeste do Afeganistão, o primeiro que cai nas mãos dos insurgentes em 2018, após combates nos quais morreram pelo menos dez soldados afegãos.

Os confrontos ocorreram na madrugada, quando dezenas de talibãs iniciaram um múltiplo ataque contra o complexo onde estão os principais edifícios da administração do distrito de Anar-Darah, disse o porta-voz do governo de Farah, Nasir Mehri.

“Depois de poucas horas de combate, o quartel-general do distrito foi controlado pelos talibãs”, explicou Mehri.

Um representante do governo local que pediu anonimato disse à Agência Efe que pelo menos dez soldados afegãos morreram.

Segundo o Inspetor Especial Geral para a Reconstrução do Afeganistão do Congresso dos Estados Unidos, dos 407 distritos afegãos, 13 eram dominados pelos talibãs em outubro do ano passado. Em outros 41, os insurgentes controlavam amplas regiões.

O porta-voz do governo de Farah explicou que os combates seguem em algumas partes do distrito de Anar-Darah e que reforços estão chegando para auxiliar a resposta ao ataque dos talibãs.

“A Força Aérea do Afeganistão também está apoiando as tropas terrestres. Esperamos fazer com que os talibãs recuem em breve no distrito”, concluiu Mehri.

Um porta-voz dos talibãs, Qari Yusuf Ahmadi, confirmou em comunicado a tomada do quartel-general do distrito e afirmou que 15 inimigos morreram durante a ofensiva.

A província de Farah tem sido palco de sangrentos combates entre as forças de segurança do Afeganistão e os talibãs. No sábado, 15 soldados e 30 insurgentes morreram em um confronto no distrito de Bala-Buluk, também em Farah.