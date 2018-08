Talibãs afirmam que se reuniram com vice-presidente indonésio

Cabul – Os talibãs afirmaram nesta sexta-feira que uma delegação do seu escritório político no Catar se reuniu esta semana na Indonésia com o vice-presidente desse país asiático, Muhammad Jusuf Kalla, para tratar sobre a paz no Afeganistão e uma possível retirada das tropas internacionais.

“A delegação do Escritório Político se reuniu com o vice-presidente indonésio, Muhammad Jusuf Kalla; a ministra de Exteriores, Retno Marsudi; e o representante especial do presidente da Indonésia para o Afeganistão, Hamid Awaludin”, informou em comunicado o porta-voz do departamento catariano, Muhammad Sohail Shaheen.

O grupo, liderado pelo chefe do Escritório Político, Sher Muhammad Abbas Stanekzai, esteve na Indonésia entre 12 e 15 de agosto e tratou com diferentes autoridades como conseguir a paz no Afeganistão, segundo a nota.

Os talibãs também puseram sobre a mesa a retirada das tropas internacionais, uma das suas principais exigências para conversar com o Governo afegão.