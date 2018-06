Talibã mata 30 soldados em ataque a base militar no Afeganistão

Cabul – Militantes do Talibã mataram 30 soldados afegãos e tomaram uma base militar na província de Badghis nesta quarta-feira, informou o governador da região, no primeiro grande ataque do grupo militante desde um cessar-fogo declarado durante o feriado do Eid al-Fitr.

O cessar-fogo de três dias terminou no domingo.

O governador Abdul Ghafoor Malikzai disse que o Taliban atacou dois postos de segurança no início da manhã. O chefe do conselho provincial de Badghis, Abdul Aziz Bek, disse que uma base militar no distrito de Balamerghab também foi atacada.

“Um grande número de militantes do Taliban veio de diversas direções”, disse Bek. “Após horas de combate pesado 30 agentes de segurança do Afeganistão foram mortos e o Taliban tomou a base”.

Em outras áreas da província, 15 militantes do Taliban foram mortos, disse, acrescentando que os militantes prepararam os ataques e fizeram reconhecimento da área durante o cessar-fogo.