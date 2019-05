Taiwan celebra os primeiros casamentos LGBT da Ásia

Taipé – Vinte casais homossexuais foram, nesta sexta-feira (24), aos tribunais de Taiwan para registrarem oficialmente sua união, uma semana após o país se tornar o primeiro de toda a Ásia em legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

De acordo com a agência de notícias taiwanesa “CNA”, cerca de 20 casais foram hoje pela manhã ao escritório de registro em Taipé, capital do país, para oficializar seu casamento, justamente no dia em que a nova lei entrava em vigor.

Um casal de dois homens, juntos há 12 anos, foi um dos primeiros a oficializar sua união.

“Ser gay em Taiwan não tem sido fácil, sinto-me feliz por ter o apoio de meus amigos, minha família e minha outra metade”, afirmou um dos noivos, Hsiao Hsuan.

Para Liping Xie, alcançar seu sonho significou uma longa espera. “Realmente, foi muito tempo, mas iria até o inferno com ela”, disse a mulher de 56 anos, que está há 36 com agora oficialmente sua esposa.

Há uma semana, Taiwan fez história após o Parlamento aprovar por grande maioria (66 a 27) o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

O legislativo tinha até a data de hoje para regularizar a situação dos casais do mesmo sexo, depois que em uma decisão histórica, o Tribunal Constitucional da ilha considerou em 2017 que a proibição do casamento homossexual era inconstitucional.