Taiwan adotará inglês como segundo idioma oficial em 2019

Taipé – O primeiro-ministro de Taiwan, William Lai, anunciou que em 2019 o inglês será adotado como segunda língua oficial “para impulsionar a competitividade internacional”.

A medida no território, que até agora tem só o chinês mandarim como língua oficial, ajudará a superar as barreiras idiomáticas para quem estuda no exterior ou faça negócios internacionais, entre outros intercâmbios, destacou Lai em entrevista ao jornal “UDN” publicada nesta segunda-feira.

A adoção do inglês como segunda língua permitirá a capacitação intensiva nesse idioma desde a escola primária e responde a propostas do público e de educadores, acrescentou o primeiro-ministro.

Membros do Conselho Superior de Pesquisas Científicas de Taiwan (Academia Sínica) propuseram em 2017 à presidente taiuanesa, Tsai Ing-wen, a adoção do inglês como segunda língua oficial.

Em outubro de 2017 se estabeleceu um comitê dependente do Ministério da Educação para estudar a adoção do inglês como língua oficial, com debates sobre os objetivos concretos, o calendário e os métodos para impulsionar essa política.

Em Taiwan, o chinês mandarim é o idioma oficial falado e escrito, embora o dialeto hokkien ou minnan taiuanês, chamado na ilha de “taiuanês”, seja utilizado com muita frequência na administração pública e judicial como língua falada, já que é o dialeto materno de mais de 70% da população. EFE