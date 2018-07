Tailândia transformará caverna em museu sobre resgate de meninos perdidos

Tailândia – Um complexo de cavernas da Tailândia onde 12 meninos e seu técnico de futebol ficaram presos por mais de duas semanas até serem resgatados será transformado em um museu sobre o resgate, disse o chefe da operação nesta quarta-feira.

Dois mergulhadores britânicos encontraram os meninos e seu treinador em uma caverna no sistema de cavernas inundado de Tham Luang, situado na província de Chiang Rai, no norte tailandês, na segunda-feira passada, nove dias depois de eles se perderem durante uma excursão.

Todos eles foram resgatados sãos e salvos após uma missão repleta de obstáculos que foi encerrada na noite de terça-feira. Um mergulhador de resgate tailandês morreu na sexta-feira, ressaltando os perigos da empreitada.

“Esta área se tornará um museu vivo, para mostrar como a operação transcorreu”, disse o chefe da operação de resgate, Narongsak Osottanakorn, em uma coletiva de imprensa.

“Uma base de dados interativa será criada”, disse. “Será mais uma grande atração para a Tailândia.”

Autoridades tailandesas disseram que o drama dos meninos e do resgate multinacional colocou a caverna definitivamente no mapa e que existem planos para convertê-la em um destino turístico.

Mas ainda na terça-feira o primeiro-ministro Prayuth Chan-ocha disse que precauções adicionais terão que ser implantadas dentro e fora da caverna para garantir a segurança dos turistas.

Um guia de viagem descreve a caverna relativamente inexplorada de Tham Luang dizendo que ela possui uma “câmara de entrada impressionante” que leva a um caminho demarcado e de lá a uma série de câmaras e seixos.

Moradores de um vilarejo dizem que ela é sujeita a enchentes, e muitos exortaram as autoridades a instalarem sinais de alerta mais claros.

Chongklai Worapongsathorn, vice-diretor-geral do Departamento Nacional de Parques, Vida Selvagem e Conservação da Flora, disse que a caverna ficará fechada a partir de quinta-feira, mas não informou por quanto tempo.

Ele disse haver planos para “reviver” um parque nacional adjacente onde centenas de agentes de resgate e militares montaram acampamento durante a operação de busca e resgate.

Tailandeses supersticiosos se impressionam com uma lenda sobre o local, cujo nome completo significa “caverna da dama reclinada”, segundo a qual uma linda princesa fugiu para a caverna com seu amante plebeu. Seu pai então enviou soldados para matá-lo, levando-a a cometer suicídio. As montanhas ao redor assumiram a forma de seu corpo.