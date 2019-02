Tailândia e Laos inauguram ponte para desenvolver comércio na região

Bangcoc – A Tailândia e o Laos inauguraram nesta sexta-feira uma nova ponte sobre o rio Mekong, que liga os dois países, dando continuidade ao projeto internacional de desenvolvimento desta região do Sudeste Asiático.

Com 1,4 quilômetros de comprimento, a ponte construída com o investimento de US$ 55 milhões foi aberta ao tráfego às 11h11 desta sexta-feira (horário local), 11 de novembro de 2011, data que, segundo crenças locais, traz bons presságios.

A primeira-ministra da Tailândia, Yingluck Shinawatra, ressaltou no ato oficial, a importância da nova travessia para o desenvolvimento do comércio com os países do Sudeste Asiático.

‘O comércio entre a Tailândia, Laos e Vietnã aumentará, da mesma forma que as relações entre os povos’, afirmou Yingluck.

A passagem, que liga a província tailandesa de Nakhon Phanom com a laosiana de Khammouan, é a terceira sobre o rio Mekong, fronteira natural entre os dois países.

A Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã e China, todos banhados pelo Mekong, tem projeto para construção de uma rede de 1,8 quilômetros de estradas que permita, por exemplo, viajar de carro da cidade chinesa de Kunming a Bangcoc, capital da Tailândia.

Financiada com empréstimos de instituições financeiras internacionais, a obra tem o objetivo de desenvolver o transporte e facilitar a mobilidade da população da região, que até meados da década de 80 estava praticamente isolada.