Suspeitos do ataque aos Skripal são identificados, diz imprensa britânica

Londres – A Polícia do Reino Unido identificou vários suspeitos, de nacionalidade russa, do ataque com o agente tóxico novichok ao ex-espião Sergei Skripal e a sua filha Yulia, segundo publicou nesta quinta-feira a imprensa local.

Os Skripal foram intoxicados com novichok no dia 4 de março na cidade inglesa de Salisbury, em um ataque pelo qual o Governo britânico responsabilizou o Kremlin.

Segundo a imprensa britânica, os investigadores identificaram os possíveis responsáveis graças a câmeras de segurança que compararam os registros das pessoas que entraram no Reino Unido por volta da data do ataque.

A Polícia britânica não confirmou esta informação e, segundo antecipou à Agência Efe, não deve publicar nenhum comunicado a esse respeito no dia de hoje.

A suposta identificação dos suspeitos aconteceu três semanas depois que outras duas pessoas foram envenenadas com esse mesmo agente tóxico, de fabricação russa.

Os britânicos Dawn Sturgess e Charlie Rowley foram envenenados com um frasco de perfume intoxicado com novichok que a Polícia encontrou na semana passada na residência do homem, em Amesbury.

Sturgess, de 44 anos, morreu no dia 8 de julho por causa da intoxicação, enquanto sua companheira permanece internada no Salisbury District Hospital em estado grave, embora consciente.

A Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) informou ontem que dará ajuda técnica para confirmar a identificação do Novichok.