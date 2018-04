Suspeitos de planejar atos terroristas são detidos na Inglaterra

Londres – Dois homens foram detidos nesta terça-feira na cidade de Dewsbury, no condado de Yorkshire (norte da Inglaterra), suspeitos de estar planejando um atentado terrorista, informou a Polícia Antiterrorista do Reino Unido.

Os agentes detiveram os dois homens – de 52 e 21 anos, mas cujas identidades não foram reveladas – em duas casas dessa cidade inglesa, sob a suspeita de estarem “envolvidos na comissão, preparação ou instigação de atos de terrorismo”.

Um porta-voz policial informou que os dois se encontram em uma delegacia de Yorkshire para serem interrogados.

As casas nas quais os homens foram detidos foram revistadas, acrescentou o agente.

A polícia afirmou que os detidos, cujas nacionalidades também não foram reveladas, não têm ligação com o movimento “Punish a Muslim” (“Punir um Muçulmano”) que há alguns meses incita a violência contra as pessoas que praticam essa religião e sobre o qual as autoridades estão atualmente investigando.

A chefe de polícia de West Yorkshire, Marianne Huison, disse que sua unidade trabalha “muito de perto” com a Polícia Antiterrorista da região de North East (Inglaterra) e apontou que essa colaboração será mantida porque “a segurança pública” é a principal preocupação.