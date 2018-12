Suspeito de roubar quadro de Renoir em Viena é preso em Amsterdã

Viena – Um dos três suspeitos de ter roubado no final de novembro um quadro de Pierre-Auguste Renoir da casa de leilões Dorotheum, em Viena, foi detido em Amsterdã (Holanda).

De acordo com a porta-voz da Promotoria de Viena, Nina Bussek, a Justiça da Áustria iniciou o processo para conseguir a extradição do detido, um homem de nacionalidade ucraniana. Ela indicou à agência austríaca “APA” que a detenção aconteceu entre o fim de semana e a segunda-feira. Aparentemente, os outros dois cúmplices continuam foragidos.

Nem a Polícia e nem a Promotoria revelaram ainda a identidade dos envolvidos, que foram flagrados pelas câmaras de segurança do Dorotheum no dia 26 de novembro tirando o quadro da parede.

Como a investigação segue em curso, a Polícia não quis dar detalhes do caso e também não informou se a “Golfe, Mer, Falaises Vertes”, uma tela a óleo feita por Renoir em 1895, foi recuperada. De acordo com os investigadores, a ação parece ter sido realizada por profissionais.

A peça do célebre pintor renascentista francês, de 27×40 centímetros e avaliada entre 120 mil e 160 mil euros (R$ 528 mil e R$ 703 mil), seria leiloada no dia do roubo.