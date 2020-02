Surto de coronavírus ainda pode ir para qualquer direção, alerta OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que, embora o número de casos de coronavírus na China tenha caído nos últimos dias, ainda não há informações suficientes para prever quando o avanço da doença será completamente contido. “O surto ainda pode ir para qualquer direção”, declarou o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira, 12, em Genebra, na Suíça.

Segundo a OMS, foram identificados 44.730 casos da doença no país asiático, com 1.114 mortes. No resto do mundo, 441 pacientes foram diagnosticados com o vírus em 24 países, e uma pessoa morreu.

O órgão internacional destaca que a exportação da enfermidade de Wuhan para outros países diminuiu, por conta da quarentena. E que apenas 22% dos infectados não estiveram em território chinês. Para a organização, esse quadro mostra que o ritmo de contágio não parece ser agressivo fora da China, mas é preciso agir com urgência para evitar consequências globais.

A cientista-chefe da organização, Soumya Swaminathan, revelou que, atualmente, há quatro vacinas contra o coronavírus em processo de desenvolvimento, sendo que uma ou duas devem ser testadas em humanos em “cerca de 3 ou 4 meses”. No entanto, ela explica que a imunização só deve ficar pronta em 18 meses.