Suposto emir do Estado Islâmico morre em ataque aéreo na Líbia

Trípoli – Pelo menos quatro membros do braço líbio do grupo jihadista Estado Islâmico morreram na cidade litorânea de Sirte, entre elas um emir, durante um ataque aéreo das forças ligadas ao marechal Khalifa Hafter, homem forte do leste do país, informou nesta quarta-feira à Agência Efe uma fonte de segurança.

A operação aconteceu esta madrugada quando aviação “estrangeira” atacou um veículo que circulava na cidade de Beni Walid, situada 180 quilômetros ao sudeste de Trípoli.

Segundo esta mesma fonte, se trataria supostamente do emir Al Karami, que estava acompanhado pelos membros da organização terrorista Mohammed Unis, Abu Seta Slim e Ahwita Matuk.

A Líbia é vítima do caos e da guerra civil, desde que em 2011 a comunidade internacional contribuiu para a vitória das diferentes facções rebeldes sobre a ditadura de Muammar Gadafi.

Atualmente o país tem três focos de poder: um governo tutelado pela ONU em Trípoli, um parlamento na cidade de Tobruk sob o comando de Hafter, e as cidades-estado de Zintan e Misrata, o principal porto comercial do país.

A isso se unem centenas de milícias, grupos jihadistas e redes de contrabando de pessoas, combustível, armas e inclusive alimentos, que definem e controlam a economia do país.