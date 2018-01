Suposto ataque com gás atinge 21 pessoas perto de Damasco

Beirute – Pelo menos 21 pessoas foram afetadas nesta segunda-feira por um suposto ataque com foguetes que continham gás pelas forças governamentais sírias contra a cidade de Douma, ao norte de Damasco, segundo fontes opositoras e o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

“Registramos sete menores, seis mulheres e oito homens com sintomas de asfixia”, disse à Agência Efe o porta-voz da opositora Direção de Saúde da região de Ghouta Oriental (onde fica Douma), Fayez Orabi.

O porta-voz assegurou que esses casos “estão 100% confirmados”, de acordo com o relatório que receberam do hospital onde os pacientes foram tratados após ter inalado gás.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, que citou moradores e fontes médicas, detalhou que o disparo dos projéteis aconteceu por volta das 6h (horário local, 2h de Brasília) e que, pouco depois, se espalhou pela área um cheiro desagradável.

Os afetados, alguns deles mulheres e crianças, apresentam sintomas de asfixia.

A Defesa Civil da Síria, que efetua trabalhos de resgate em áreas fora do controle das autoridades, confirmou no Twitter este ataque e salientou que há mais de 20 pessoas com sintomas de asfixia.

Os também chamados de “capacetes brancos” acusaram as tropas governamentais sírias de terem empregado gás cloro nesse ataque.

Esta organização publicou vários vídeos nos quais aparecem alguns dos afetados. Em um deles, se vê um bebê que é levado por uma ambulância após o ataque, enquanto em outro aparecem vários pacientes sendo tratados em um centro médico.

Nesta última gravação, aparece um bebê e um homem tombado em uma maca, assim como várias pessoas sentadas com máscaras de gás.

Douma é a maior cidade de Ghouta Oriental, o principal bastião opositor dos arredores de Damasco, que está sob o controle da facção Exército do Islã.

Este grupo islamita informou também na sua conta de Telegram deste ataque com gás e assegurou que os foguetes impactaram em um bairro residencial.