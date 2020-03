Super Terça: chegou a hora de Bloomberg mostrar se tem força nas urnas

São Paulo — A intensa disputa pela nomeação do Partido Democrata para a eleição presidencial dos Estados Unidos chega à “Super Tuesday” (Super Terça). É neste 3 de março que 14 estados e um território vão às urnas escolher o seu pré-candidato.

Está em jogo um terço dos 1.991 delegados necessários para vencer a indicação na convenção do partido em julho. Só na Califórnia o vencedor levará 415 delegados — o estado não participou da Super Terça nos anos anteriores, o que só eleva a importância do pleito desta terça-feira. No Texas, 228, e, na Carolina do Norte, 110. Esses números mostram que os resultados obtidos por cada candidato irão sinalizar a direção que o Partido Democrata seguirá na nomeação.

Entre os candidatos, há muito o que se observar. Após um resultado avassalador nas prévias da Carolina do Sul, o ex-vice-presidente Joe Biden, que até então acumulava derrotas, ganhou fôlego para a sua candidatura. Em uma tacada só, Biden assegurou 54 delegados e acabou colando no senador de Vermont, Bernie Sanders, que está com 60.

Sem a concorrência de Pete Buttigieg, que abandonou a corrida na noite do último domingo, 1, as atenções se voltam para o ex-prefeito de Nova York, o bilionário Michael Bloomberg. Pela primeira vez neste ciclo eleitoral, e depois de gastar 220 milhões de dólares em anúncios nos estados da Super Terça, Bloomberg faz sua estreia nas urnas e aparece entre os quatro primeiros candidatos nos três principais estados.

A corrida pela nomeação do Partido Democrata tem sido tudo menos tediosa. Desde que as prévias começaram, em fevereiro, os eleitores democratas passaram por problemas na apuração de votos e divulgação dos resultados em Iowa e observaram resultados surpreendentes (como o desempenho de Pete Buttigieg nas prévias de Iowa e New Hampshire ou o terceiro lugar de Amy Klobuchar, outra pré-candidata que também já desistiu, em New Hampshire).

Fato é que o jogo entre os democratas está longe de ser resolvido e os resultados recentes mostram uma profunda polarização entre os eleitores, que parecem divididos entre a escolha de um candidato progressista, à esquerda, como Sanders, ou um centrista, como Biden. Com a desistência tanto de Buttigieg quanto de Klobuchar nesta semana, ficou mais difícil para Sanders, uma vez que o senador, mais à esquerda, se beneficiava da diluição dos votos de centro. A Super Terça mostrará quanto dos eleitores de fato migrará rumo à candidatura de Biden.