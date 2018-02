Super Bowl 52: Celebração de título vira baderna na Filadélfia

As ruas da cidade da Filadélfia (Estados Unidos) foram palcos de confusões após a conquista inédita do título da NFL pelo time do Philadelphia Eagles no Super Bowl 52. A partida aconteceu no domingo à noite (madrugada de segunda-feira pelo horário de Brasília) em Minneapolis.

O Eagles derrotou o New England Patriots, de Tom Brady, por 41 a 33. Essa foi a primeira vitória no Super Bowl da equipe da Filadélfia e sua terceira presença na grande final do futebol americano. Já o Patriots buscava o sexto título.

Após a partida, milhares de pessoas se aglomeraram pelas ruas para celebrar, mas a comemoração logo se transformou em baderna. Pessoas subiram em carros, postes e até atearam fogo em caixas de madeira. Além disso, bares tiveram mesas e cadeiras quebradas.

De acordo com a agência Reuters, uma loja de departamentos foi apedrejada e uma loja de conveniência foi saqueada por pessoas que gritavam “tudo é de graça”. Um grupo chegou a subir em cima da marquise do hotel Ritz-Carlton, que desabou, deixando feridos. Veja o vídeo abaixo:

Em Boston, que fica em Massachusetts (estado onde o New England Patriots é baseado), a polícia não registrou incidentes. Já em Amherst, cidade universitária, houve brigas, pequenos incêndios e bombas de gás. Ao menos seis pessoas foram presas e autoridades dispersaram a multidão, raivosa pela derrota, com spray de pimenta.