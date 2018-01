Suicídio de garota-propaganda após bullying choca Austrália

O suicídio da adolescente Ammy “Dolly” Everett, aos 14 anos, chocou os australianos durante essa semana após o pai da adolescente, Tick Everett, revelar que a menina tirou a própria vida por causa do “bullying online” que sofria.

Dolly ficou famosa durante uma campanha de Natal da empresa Akura, famosa por produzir chapéus típicos, em uma foto tirada há oito anos.

Em sua postagem no Facebook, no dia 7 de janeiro, o pai da adolescente agradeceu pelas palavras de apoio que recebeu na última semana e disse que o período “foi um exemplo de como as mídias sociais deveriam ser usadas”. A menina foi encontrada morta no dia 3 de janeiro deste ano.

“Se nós pudermos ajudar outras vidas preciosas de serem perdidas e aliviar o sofrimento de muitos, então a vida de Doll não será desperdiçada. Eu sei que alguns consideram o suicídio uma coisa covarde, mas eu garanto a essas pessoas que elas não tem metade da força que meu anjo precioso tinha. Doll teve a força para fazer o que ela achava que tinha que fazer para escapar da maldade desse mundo. Infelizmente, ela nunca saberá sobre a grande dor e o vazio que ficou para trás”, escreveu o pai.

Em outro trecho, ele convidou “as pessoas que pensaram que era só uma piada e que se sentiram superiores pelo bullying e assédio constantes” para irem ao velório e testemunharem a “ruína que criaram”.

Ao fim da postagem, Everett pede que todos se unam para “parar quem faz bullying onde quer que estejam”, especialmente, aqueles que fazem esse tipo de ação “contra nossas crianças”.

Ontem (9), a empresa Akura também se manifestou sobre a morte de sua garota-propaganda mirim.

“Esse não é uma postagem fácil de escrever. Nós ficamos chocados e devastados com a morte de ‘Dolly’ – a jovem menina que muitos de vocês vão reconhecer de nossas propagandas de Natal antigas. Essa foto linda foi tirada há oito ano. Dolly escolheu tirar sua vida por causa do bullying. Ela não tinha sequer 15 anos de idade”, escreveu a empresa.

O texto segue afirmando que a prática é “inaceitável” e pedindo que todos os australianos “se ergam e defendam qualquer criança de um comportamento” desses.

“Dolly poderia ser a filha, irmã, amiga de qualquer um. Nós temos que garantir que qualquer pessoa que enfrente essa crise tem alguém para conversar. Seja amigo, pergunte sobre seus colegas”, postou a empresa deixando telefones de contato de entidades que ajudam crianças através de telefones.

A família ainda criou um vídeo com uma campanha para acabar com o bullying contra crianças. (ANSA)