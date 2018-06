Suiça: 400 pessoas são retiradas de montanha após falha em teleférico

Zurique – Helicópteros resgataram cerca de 400 pessoas de uma montanha da Suíça que aparece no filme “007 A Serviço Secreto de Sua Majestade” nesta quinta-feira devido a uma falha em um teleférico que os manteve suspensos brevemente cerca de 3 mil metros acima do nível do mar.

Os turistas estavam no topo da montanha Piz Gloria, de 2.970 metros de altura, quando uma falha técnica desabilitou uma gôndola mais abaixo da montanha, informou a Schilthorn AG, que opera o sistema, em um comunicado.

Os visitantes foram levados em um teleférico diferente a um cume próximo, onde quatro helicópteros foram utilizados para transportá-los pelo restante do caminho encosta abaixo até a estação de esqui de Muerren.

Apesar dos voos imprevistos, os turistas passaram menos apuros do que o ator australiano George Lazenby no filme de James Bond, no qual foi perseguido pelas encostas congeladas de Piz Gloria por um bando de criminosos em esquis e munidos de metralhadoras.

O transporte de helicóptero começou perto das 11h30 (horário de Greenwich), e todos os 400 turistas chegaram em segurança a Muerren às 15h, disse o porta-voz da Schilthorn AG, Ruedi Bravand.

Embora a vista da montanha seja arrepiante, não se sabe se o incidente abalou os visitantes.