Sudão do Sul decreta emergência em 3 estados por conflito étnico

Juba – O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, declarou nesta terça-feira o estado de emergência em três regiões do centro do país devido à escalada de enfrentamentos étnicos provocados pelo roubo de gado.

O decreto presidencial, emitido hoje pela emissora de televisão estatal, estabeleceu o estado de emergência nos estados de Gok, Lagos do Leste e Lagos do Oeste, além de ordenar que o exército seja o encarregado de desarmar os grupos beligerantes.

Este anúncio acontece após o reatamento de confrontos étnicos armados entre as comunidades locais na província de Malek (Lagos do Oeste) pelo roubo de vacas, o que causou a morte de 173 pessoas nos últimos dias.

No último dia 8 de dezembro, pelo menos 70 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas em choques armados pela propriedade de terras limítrofes entre dois clãs, que disputam pastos e terras de cultivo em Lagos do Oeste.

A guerra no Sudão do Sul explodiu em dezembro de 2013 entre as forças leais a Kiir, de etnia dinka, e seu ex-vice-presidente e líder da oposição, Riek Machar, da tribo nuer, e terminou se transformando em um conflito de tinturas étnicas.

Apesar de ambas partes terem assinado um acordo de paz em agosto de 2015, o conflito foi retomado em julho de 2016, deixando milhares de mortos e milhões de deslocados.