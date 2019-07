Submarino francês desaparecido há 50 anos é encontrado no Mediterrâneo

O submarino francês “La Minerve”, que desapareceu em 1968, com 52 tripulantes a bordo, foi encontrado na costa de Toulon, sudeste da França, anunciou nesta segunda-feira a ministra do Exército, Florence Parly.

“Acabamos de encontrar ‘La Minerve’. É um sucesso, um alívio e uma proeza técnica. Meus pensamentos estão com as famílias, que esperaram tanto tempo por este momento”, escreveu Parly no Twitter.

Este submarino militar desapareceu em 27 de janeiro de 1968 a cerca de 30 quilômetros de Toulon sem deixar vestígios. Embora as autoridades tenham iniciado imediatamente uma operação de resgate, não puderam localizar o aparelho.

Em outubro passado, as famílias das vítimas lançaram um apelo para a retomada das buscas.

O submarino foi localizado pelo navio americano “Seabed Constructor” a 45 quilômetros da cidade de Toulon e a 2.370 metros de profundidade.

Foi este mesmo navio, da empresa Ocean Infinity, que encontrou em 17 de novembro de 2018 o submarino argentino “San Juan”, desaparecido um ano antes no Atlântico com 44 tripulantes a bordo.